До конца 2025 года в Петербурге должны заменить около 7 тысяч устаревших лифтов

Власти Петербурга обещают заменить все городские лифты с истёкшим сроком эксплуатации до конца 2025 года, информирует в пятницу, 10 марта, пресс-служба Смольного.

На данный момент в Северной столице насчитывается около 7 тысяч устаревших лифтов. Все механизмы заменят на новые, которые, как отменил градоначальник Александр Беглов, будут "экономичными и надежными".

В прошлом году в городе поменяли свыше 1,4 тысячи лифтов. В 2023-м должны обновить 2 тысячи подъёмников, на эти цели предусмотрено 6 млрд рублей.

Всего в нынешнем году на капитальный ремонт в Петербурге из бюджета выделено почти 20 млрд рублей.