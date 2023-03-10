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Новости 12:45

До конца 2025 года в Петербурге должны заменить около 7 тысяч устаревших лифтов

фото ЗакС политика До конца 2025 года в Петербурге должны заменить около 7 тысяч устаревших лифтов

Власти Петербурга обещают заменить все городские лифты с истёкшим сроком эксплуатации до конца 2025 года, информирует в пятницу, 10 марта, пресс-служба Смольного.

На данный момент в Северной столице насчитывается около 7 тысяч устаревших лифтов. Все механизмы заменят на новые, которые, как отменил градоначальник Александр Беглов, будут "экономичными и надежными".

В прошлом году в городе поменяли свыше 1,4 тысячи лифтов. В 2023-м должны обновить 2 тысячи подъёмников, на эти цели предусмотрено 6 млрд рублей.

Всего в нынешнем году на капитальный ремонт в Петербурге из бюджета выделено почти 20 млрд рублей.


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