Комтранс усилил четыре автобусных маршрута из-за закрытия "Ладожской"

Комитет по транспорту отчитался 10 марта об усилении четырех автобусных маршрутов в связи с закрытием станции метро "Ладожская" на ремонт. Речь идет о наиболее популярных маршрутах, связывающих Красногвардейский район с Адмиралтейским, Василеостровским и Центральным районами города.

Так, на маршруты № 24 и № 27 вывели по три дополнительных автобуса, на маршруте № 24М по будням автобусы выполняют на 36 рейсов больше обычного, в случае с № 27М по будням прибавилось 32 рейса против привычного количества. Результатом этого стало сокращение интервала ожидания автобусов пассажирами.

В комтрансе также рассказали о перераспределении пассажиропотока закрывшейся "Ладожской" соседними станциями метро. Так, "Новочеркасская" приняла 45-50% пассажиров, "Площадь Александра Невского" 1 и 2 — 15-20% пассажиров, а "Проспект Большевиков" и "Улица Дыбенко" — 30-35%.

"Ладожская" закрылась на ремонт с 4 марта. Ожидается, что работы на ней продлятся 11 месяцев.