Василеостровский суд обязал гражданку Китая демонтировать несанкционированную сантехнику из комнаты в доме Штрауха

Василеостровский суд рассмотрел гражданское дело по иску районной администрации к гражданке Китая Лю Юй из-за самовольной перепланировки в объекте культурного наследия, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга. Причиной стали изменения в принадлежащей женщине комнате, произведенные без получения разрешения на проведение работ.

Лю Юй принадлежит комната площадью 27,7 квадратных метров в четырехкомнатной квартире дома К. Штрауха на 6-й линии Васильевского острова. Построенное в первой половине XIX века здание признано выявленным объектом культурного наследия.

Как следовало из акта обследования технического состояния жилого помещения, собственница произвела самовольную перепланировку, разделив комнату на три части и обустроив в ней сантехническое оборудование с присоединением к общедомовым инженерным коммуникациям. Речь шла об унитазе, ванном корыте, раковине и мойке. Администрация района требовала от Лю Юй привести жилое помещение в прежний вид либо же представить проектную документацию. Как передает судебная пресс-служба, владелица жилья требования проигнорировала.

В итоге чиновники обратились в суд с требованием обязать гражданку Китая вернуть комнату в первоначальное состояние, демонтировав перегородки и сантехнику.

"Как следует из материалов дела, ответчик не обращалась в КГИОП с заявлением на выдачу задания на проведение работ по приспособлению для современного использования квартиры в части комнаты площадью 27.7 кв. м в объекте, проектная документация на проведение перепланировки в объекте не поступала, разрешение на проведение работ КГИОП не выдавал", — уточнили в пресс-службе.

Лю Юй на заседание не явилась. Суд удовлетворил требования администрации, обязав ответчика выполнить ее требования.