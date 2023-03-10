На RuTube продлили выпуск программы о "защите культурных ценностей" за 19,2 млн рублей с участием Дмитрия "Гоблина" Пучкова

Компания ASB-studio выиграла президентский грант на сумму 19,2 млн рублей, которые уйдут на продолжение выпуска программы "Вечерний излучатель" с Дмитрием Пучковым (Гоблином). Внимание на это обратил Telegram-канал "Сирена". Передачу будут транслировать на RuTube и во "ВКонтакте".

Как говорится в обосновании проекта, он будет направлен на "работу по защите российских культурно-нравственных ценностей, которые сегодня подвергаются беспрецедентным нападкам".

Целью проекта заявлено "создание условий для распространения объективной и достоверной информации о культуре и общественно-политической жизни на территории Российской Федерации при активном участии новых лидеров общественного мнения".

Отметим, что в прошлом году Пучков уже принимал участие в подобных выпусках, но за меньшую сумму — 18,7 млн рублей.