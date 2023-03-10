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Новости 17:17

Голикова заявила о снижении количества безработных на 15,5 тысяч человек с начала года

фото ЗакС политика Голикова заявила о снижении количества безработных на 15,5 тысяч человек с начала года

Количество официально зарегистрированных безработных уменьшилось с начала 2023 года более чем на 15 тысяч человек, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании межведомственной рабочей группы по ситуации на рынке труда. Также за неделю в стране снизилось количество работников, находящихся в вынужденном простое.

"Численность зарегистрированных безработных сейчас составляет 549 тысяч граждан. С 1 января 2023 года их число сократилось на 15,5 тысячи человек", — транслирует слова Голиковой пресс-служба правительства.

Также на четыре тысячи уменьшилось количество работников в простое, из-за чего теперь их, согласно официальным данным, насчитывается 45 тысяч граждан. Численность россиян, занятых неполный рабочий день или неделю, осталась неизменной, застыв на отметке 57 тысяч человек.

В то же время в России почти 28 тысяч человек заключили договоры на участие в оплачиваемых общественных и временных работах. Из них почти 20 тысяч человек уже приступили к выполнению возложенных на них обязанностей.

Фото: Telegram-канал "Правительство России"


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