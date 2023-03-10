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Новости 17:45

В Петербурге объявлен "желтый" уровень погодной опасности в субботу

фото ЗакС политика В Петербурге объявлен "желтый" уровень погодной опасности в субботу

Из-за ожидаемых в субботу снегопада и возможного обледенения в Петербурге объявлен "желтый" уровень погодной опасности, известило 10 марта правительство города со ссылкой на данные Росгидрометцентра. Предположительно, стихия разыграется в период с 17:00 11 марта до 08:00 12 марта.

Объявленный "желтый" уровень подразумевает возможность потенциально опасной погоды. В связи с его объявлением Смольный попросил водителей по возможности воздержаться от поездок, а пешеходов — проявлять особую осторожность при прогулках.

Как уточнил в своем Telegram-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов, причиной непогоды станет очередной циклон, который будет двигаться к Северной столице со стороны Калининградской области. "К городу атмосферный фронт приблизится только во второй половине дня субботы, и после  обеда пойдет снег. Снег ждем умеренный, местами даже сильный, продолжится он и ночью в воскресенье. Днем 12 марта будет уже небольшой снег", — написал синоптик. По его словам, приближение циклона будет сопровождаться усилением ветра, скорость которого будет достигать 8-13 м/с.


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