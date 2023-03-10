Роскомнадзор рассказал о причинах блокировки Last.fm

Роскомнадзор объяснил причины блокировки в России музыкального сервиса Last.fm, сообщило 10 марта РИА "Новости". Доступ к сайту был ограничен из-за того, что его руководство проигнорировало требования удалить информацию, которую в РКН сочли недостоверной и дискредитирующей армию.

"С января 2023 года Роскомнадзор трижды направлял в адрес американского музыкального сервиса Last.fm требование о необходимости удаления выявленных материалов, содержащих недостоверную общественно значимую информацию, а также дискредитирующих Вооруженные силы Российской Федерации", — приводит информагентство пояснения РКН.

В ведомстве уточнили, что сервис не выполнил ни одно из предъявленных ему пожеланий, из-за чего был ограничен доступ к его сайту и приложениям. В случае удовлетворения требований сервис может быть разблокирован.

О блокировке Last.fm стало известно в четверг вечером. Согласно данным универсального сервиса Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам и их страницам, блокировка выполняется в отношении страницы ресурса.