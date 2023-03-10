Комтранс подпишет соглашение с сервисами кикшеринга о правилах пользования самокатами

Комитет по транспорту известил 10 марта о планах подписать с сервисами кикшеринга соглашение на 2023 год, регламентирующее правила проката электросамокатов в Петербурге. Аналогичные соглашения подписывались и до этого — соответственно, в 2021 и 2022 годах.

"Документ на новый срок будет оформлен в ближайшие две недели", — сообщил комтранс в своем Telegram-канале.

Договоренность о заключении соглашения была достигнута в ходе совещания в пятницу чиновников с представителями кикшеринговых сервисов. В комтрансе отметили, что положения о "запретных зонах" для перемещения на самокатах лягут в основу изменения схем дорожного движения и установки новых дорожных знаков.

Само соглашение определяет запретные для поездок на самокатах зоны, устанавливает скоростной режим для перемещения по улицам и различные технические ограничения. В прошлом году его подписали представители Whoosh, Urent, Яндекс Go, "По пути" и и других компаний.