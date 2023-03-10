Беглов поучаствовал в церемонии открытия двух поликлиник в Мариуполе

Градоначальник Северной столицы Александр Беглов побывал на церемониях открытия взрослой и детской поликлиник в Мариуполе, передаёт пресс-служба Смольного. Сообщается, что оба медицинских учреждения были построены руками петербургских специалистов.

Работники из города на Неве помогают в восстановлении 37 объектов инфраструктуры в Мариуполе. За всё время силами строителей из Петербурга в некогда украинском городе удалось привести в порядок три школы, три детсада, волейбольный комплекс Мариупольского университета, фонтан, а также установить памятник Александру Невскому.

"Мы сообща трудимся над восстановлением города, налаживаем мирную жизнь на Донбассе. Сегодня открыли две полклиники. Завершается работа по возведению двух корпусов больницы — хирургического и онкологического", — отчитался Беглов.

Также в Мариуполе заканчиваются работы по возведению общежития на 900 мест для местных жителей, лишившихся крова из-за обстрелов.