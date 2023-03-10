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Новости 18:59

Правительство Ленобласти расширит список льгот, положенных родственникам погибших участников СВО

фото ЗакС политика Правительство Ленобласти расширит список льгот, положенных родственникам погибших участников СВО

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко распорядился подготовить отдельное постановление с перечислением льгот, положенных родственникам погибших в ходе спецоперации граждан. Соответствующая задача поручена социальному блоку регионального правительства после встречи с вдовами погибших военных.

"По итогам встречи с вдовами военнослужащих поручил оперативно подготовить отдельный документ с гарантиями и льготами для таких семей, которые будут действовать до совершеннолетия детей", — написал Дрозденко в своем Telegram-канале.

Речь идет о таких мерах поддержки, как льготы по оплате коммунальных услуг, транспорта, школьного питания, а также иных, установленных в регионе. В ходе встречи участники также обсудили жилищные вопросы, организацию детского отдыха и ряд других проблем.

Фото: Telegram-канал "Админка Ленобласти"


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