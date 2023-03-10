Правительство Ленобласти расширит список льгот, положенных родственникам погибших участников СВО

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко распорядился подготовить отдельное постановление с перечислением льгот, положенных родственникам погибших в ходе спецоперации граждан. Соответствующая задача поручена социальному блоку регионального правительства после встречи с вдовами погибших военных.

"По итогам встречи с вдовами военнослужащих поручил оперативно подготовить отдельный документ с гарантиями и льготами для таких семей, которые будут действовать до совершеннолетия детей", — написал Дрозденко в своем Telegram-канале.

Речь идет о таких мерах поддержки, как льготы по оплате коммунальных услуг, транспорта, школьного питания, а также иных, установленных в регионе. В ходе встречи участники также обсудили жилищные вопросы, организацию детского отдыха и ряд других проблем.

Фото: Telegram-канал "Админка Ленобласти"