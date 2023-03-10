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Муниципал 19:18

Смольный хочет разрешить муниципалам давать друг другу субсидии

фото ЗакС политика Смольный хочет разрешить муниципалам давать друг другу субсидии

Комитет финансов Петербурга подготовил проект закона по изменению документа о межбюджетных трансфертах бюджетам муниципальных образований. Бумага опубликована на сайте администрации города в разделе антикоррупционной экспертизы.

По действующему закону распределение дотаций устанавливается законом о бюджете Петербурга и принятыми в соответствии с ним нормативно-правовыми актами. В подготовленном же комитетом законопроекте, распределение должно проходить только по методике, которую установит правительство города. 

В порядке выдачи денег Смольный может прописать условие о централизации закупок. Последнее означает, что исполнителя контракта определяет не сам заказчик, например, муниципалитет, а другой уполномоченный орган. 

В проекте закона также сказано, что правительство Петербурга может изменить распределение объемов субсидий между муниципалитетами и не менять при этом закон о бюджете города. Это можно сделать по одной из трех причин: нарушение сроков заключения соглашений по предоставлению денег, расторжение этих документов и экономия бюджетных средств. 

Помимо этого, в подготовленном комитетом документе предлагается ввести новый пункт в закон о межбюджетных трансфертах - субсидии муниципальным образованиям могут предоставляться из местных бюджетов. Для этого местные администрации должны заключить между собой соглашения, сказано в проекте закона. 

Порядок выдачи финансовой помощи следует прописать в нормативном акте того МО, которое выдает субсидию другому МО. В нем обязательно должно быть указаны цель и условия предоставления денег, результаты их использования и другое, сказано в проекте закона. 

Если документ комфина пройдет все одобрения, то он должен вступить в силу с 1 января 2024 года. Указанные в нем нормы же будут распространяться на бюджеты, принятые на 2024 год и плановые 2025-2026 года. 

 

София Саттарова


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