Ульяновский фанат, бросивший банан в сторону темнокожего игрока "Зенита", объяснил свой поступок эмоциями

УМВД России по Ульяновской области сообщило о задержании болельщика, который бросил банан в бразильского полузащитника "Зенита" Вендела во время матча петербургской команды с местной "Волгой" в рамках кубка России. Игра состоялась в Ульяновске на стадионе "Труд" 25 февраля.

Задержанный оказался жителем областного центра 2004 года рождения. Свой поступок он объяснил на камеру:

"В стадном чувстве я видел, что бросали на поле снежки болельщики "Зенита". И на эмоциях я тоже бросил посторонний предмет, им оказался банан".

На задержанного составили протокол о нарушении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований (20.31 КоАП). По нему грозит штраф до 10 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 160 часов с наложением запрета на посещение стадиона.

Сергей Еремеев, фото - fc-zenit.ru