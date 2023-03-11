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Беглов объявил о расширении программы помощи Мариуполю

фото ЗакС политика Беглов объявил о расширении программы помощи Мариуполю

Петербург расширит программу оказания помощи Мариуполю, сообщил губернатор Александр Беглов в ходе визита в Донецкую народную республику. Вопросы, связанные с поддержкой Мариуполя, в том числе поднимались в ходе встречи петербургского градоначальника с главой ДНР Денисом Пушилиным, известила 10 марта пресс-служба Беглова.

"Обсудили вопросы взаимодействия по восстановлению Мариуполя и оказания помощи Донецкой народной республике", — объявил Беглов по итогам беседы.

В целом, по сообщению губернатора, Петербург может взять на себя, помимо шефства в Октябрьском районе Мариуполя, также и восстановление социальных объектов в Ильичевском районе. "Мы принялись за реконструкцию Центра детского и юношеского творчества. Предусмотрим там комплекс из двух бассейнов — 25 и 11 метров. Они будут открыты в первую очередь — осенью этого года. По просьбе городской администрации построим две бани", — поделился планами Беглов.

Сейчас завершаются работы по реконструкции местного онкоцентра и хирургического отделения городской больницы. Начиная с 15 марта в городе заработают два построенных Петербургом фонтана, на очереди стоит еще один. Также, среди прочего, запланировано восстановление местного драмтеатра и запуск летом первой очереди трамвайного движения.


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