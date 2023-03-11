Милонов предложил создать единый реестр запрещенных материалов

Депутат Госдумы Виталий Милонов ("Единая Россия") выступил за создание единого реестра запрещенных к распространению материалов, известила 11 марта "Парламентская газета". По данным издания, свои соображения единоросс изложил в письме главе Минюста Константину Чуйченко и руководителю Роскомнадзора Андрею Липову.

В своем обращении Милонов указал, что сейчас в России не существует списка книг, брошюр и фильмов, запрещенных к распространению на территории страны согласно решениям судов. Речь может идти о материалах с пропагандой ЛГБТ или же содержащих искажения исторических событий, уточнил депутат. Сейчас в реестр запрещенных материалов записывают только адреса сайтов, на которых они были обнаружены, однако имена авторов и названия произведений не публикуется.

"Запрещенная к распространению информация может появиться как на иных, не внесенных в реестр доменах, так и в книжных магазинах в натуральном виде", — обеспокоился Милонов. По его предположению, в такой ситуации книжные магазины могут даже не знать о том, что торгуют запрещенной литературой и в связи с этим рискуют нарваться на крупные штрафы.

Чтобы положить конец подобной ситуации, в России следует создать единый реестр запрещенных материалов по аналогии с реестром экстремистских, предложил Милонов. В таком перечне следует указывать не только страницы интернет-сайтов, но и конкретные названия произведений, полагает он.