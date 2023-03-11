Медведев поделился мыслями о переименовании Украины

Бывший президент, а ныне замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев не остался в стороне от известий о том, что на Украине намерены проработать вопрос переименования России в Московию. Чиновник поделился идеями о вариантах переименования в таком случае соседней страны.

"Верховный киевский нацист поручил проработать вопрос о переименовании России в Московию, — проинформировал подписчиков своего Telegram-канала Медведев. — Наш ответ? Нет, конечно, не Хохляндия. И уж тем более не Малороссия. Только Schweinisch Bandera-Reich".

Ранее издание "Страна.ua" сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю "тщательно проработать" вопрос переименования России в Московию. Ранее петиция с таким требованием набрала на Украине необходимые для официального рассмотрения 25 тысяч голосов.