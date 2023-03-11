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Новости 13:59

МВД: Журналист Муратов был исключен из Общественного совета еще в прошлом году

фото ЗакС политика МВД: Журналист Муратов был исключен из Общественного совета еще в прошлом году

Министерство внутренних дел выступило 11 марта с заявлением о том, что главный редактор лишенной лицензии "Новой газеты" Дмитрий Муратов более не состоит в Общественном совете при ведомстве. Исключение журналиста произошло еще в прошлом году, утверждают в МВД.

Причиной заявления послужили посты в ряде Telegram-каналов о том, что Муратов якобы до сих пор состоит в Общественном совете при МВД. "Данная информация не соответствует действительности. Дмитрий Муратов исключен из его состава в 2022 году", — говорится в сообщении на сайте силового ведомства.

Также в МВД призвали журналистов и администраторов сообществ в соцсетях тщательно проверять сведения из неофициальных источников, уточнять информацию в пресс-службе полиции и не вводить граждан в заблуждение.

Ранее в некоторых Telegram-каналах появились посты с критикой и оскорблениями Муратова из-за его общественной позиции. При этом авторы упоминали, что тот якобы по-прежнему состоит в Общественном совете при МВД.


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