Госдума заинтересовалась межнациональным согласием в России на фоне спецоперации

Государственная дума разместила на портале госзакупок тендер на проведение исследования приоритетных направлений политики по сохранению межнационального согласия, обратило внимание 11 марта РИА "Новости". Как следует из технического задания, аналитика потребовалась в том числе в связи с проводимой на Украине спецоперацией и санкционным давлением.

В тексте технического задания говорится о проводимой работе по обновлению и внесению поправок в стратегию нацполитики в России. Это связано с "новыми вызовами межнациональному согласию в Российской Федерации, возникших в связи с проведением Россией специальной военной операции по защите Донбасса, а также преодолением социально-экономических последствий санкционного давления".

Начальная цена контракта составляет 5,04 миллиона рублей, отчет должен быть передан заказчику в срок до 14 августа.

Как уточнил РИА "Новости" источник в аппарате Госдумы, закупки исследований для нужд комитетов и фракций производятся каждый год. "Эти исследования закупаются по их запросу, и потом они их применяют в законотворчестве", — отметил он.