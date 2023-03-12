Глава отдела УВД в Москве оказался в больнице после попытки суицида

Руководитель миграционного отделения УВД по Центральному округу Москвы Александр Чопик оказался в реанимации после попытки совершить самоубийство, информирует ТАСС.

Предварительно установлено, что во время инцидента майор полиции пребывал в состоянии опьянения. Telegram-канал Baza сообщил, что при силовике нашли травматическое оружие. Обнаружила своего мужа жена, которая и вызвала скорую помощь.

Пресс-служба московского главка в беседе с журналистами известила, что правоохранители проводят собственную проверку по факту инцидента. Также уточняется, что сотрудник ведомства травмировался в нерабочее время.