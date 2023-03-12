Способный нести ядерное оружие американский бомбардировщик совершил манёвр в 200 км от Петербурга

Приспособленный под несение в том числе ядерного оружия американский бомбардировщик B-52Н Stratofortress совершил манёвр в 200 км от Петербурга, следует из данных, доступных на сайте FlightRadar24.

Стратегический самолёт пролетел над акваторией Балтийского моря, совершив взлёт с аэродрома в Польше.

Бомбардировщик пролетел поблизости от Таллина неподалёку от границы РФ и развернулся рядом с островом Гогланд в Финском заливе, направившись в сторону Великобритании.

В разговоре со СМИ глава минобороны Польши Мариуш Блащак заявил, что американское воздушное судно сопровождали польские истребители. По его словам, данный манёвр представлял собой "важный элемент учений по оперативной совместимости".

Бомбардировщик Boeing B-52 Stratofortress создали в 1950-х годах. На своём борту он может нести в том числе ядерное оружие.