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Новости 13:22

В течение суток в Петербурге выпала треть месячной нормы осадков

фото ЗакС политика В течение суток в Петербурге выпала треть месячной нормы осадков

За минувшие сутки в Северной столице выпало 10 мм осадков, что составляет практически треть (29%) от месячной нормы, уведомил у себя в Telegram-канале глава центра "Фобос" Михаил Леус.

В течение последних суток снежный покров "прирос" шестью сантиметрами - до 32 см в общей сложности.

Леус напомнил, что в декабре прошлого года высота снежного покрова в городе на Неве составляла 19 см. Пиковые показатели до недавних пор были зафиксированы 9 марта - 29 см.

Снегопады продолжатся в Петербурге в течение всей первой половины дня, заключил Леус.

Напомним, что в Северной столице продлили действие жёлтого уровня погодной опасности из-за обильных осадков.


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