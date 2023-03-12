В течение суток в Петербурге выпала треть месячной нормы осадков

За минувшие сутки в Северной столице выпало 10 мм осадков, что составляет практически треть (29%) от месячной нормы, уведомил у себя в Telegram-канале глава центра "Фобос" Михаил Леус.

В течение последних суток снежный покров "прирос" шестью сантиметрами - до 32 см в общей сложности.

Леус напомнил, что в декабре прошлого года высота снежного покрова в городе на Неве составляла 19 см. Пиковые показатели до недавних пор были зафиксированы 9 марта - 29 см.

Снегопады продолжатся в Петербурге в течение всей первой половины дня, заключил Леус.

Напомним, что в Северной столице продлили действие жёлтого уровня погодной опасности из-за обильных осадков.