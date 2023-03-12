Петербуржцы поддержали идею об организации театров в школах

Согласно социальному опросу, проведённому среди жителей Петербурга, большая часть респондентов (52%) высказались за создание театров при школах, при этом идею более всего поддержали родители учащихся (62%). Опрос провела компания SuperJob.

Не так давно глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что к 2024 году в каждой школе должен появиться театр. На сегодняшний день, 12 марта, в России открыты 12 тысяч подобных мест досуга.

По версии опрошенных, учреждение театров будет способствовать развитию эстетических вкусов детей и расширению их знаний. Против инициативы высказались 19% петербуржцев и 18% родителей, указав, что преподаватели и без того перегружены работой.

В основном за обозначенную идею выступали женщины. Наименее скептически к ней отнеслись родители старшеклассников, поскольку их дети изрядно нагружены подготовкой к ЕГЭ.