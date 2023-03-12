Летевший из Петербурга в Махачкалу самолёт экстренно сел в Волгограде из-за пенсионерки, которой стало плохо

Летевший из Петербурга в Махачкалу самолёт был вынужден изменить курс из-за внезапно захворавшей пассажирки, передаёт 78.ru, ссылаясь на заявление авиакомпании "Россия". Борт экстренно сел в Волгограде.

Внезапное ухудшение состояния почувствовала 88-летняя пассажирка. Её компаньон после экстренной посадки проследовал вместе с ней в медучреждение, отказавшись от дальнейшего полёта.

Как итог, рейс задержался на полтора часа.

Напомним также, что днём ранее задержали на несколько часов вылет самолёта из города на Неве в Калининград. Всё это время пассажиров не выпускали из салона.