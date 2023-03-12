"Зениту" почти удалось заполнить на треть "Газпром арену" во втором матче с Fan ID

На второй домашний матч петербургского "Зенита", допуск на который осуществлялся только по "паспортам болельщика", пришли 20 638 человек.

Это на 963 зрителя больше, чем неделю назад. Вместимость "Газпром арены" - 62 315 зрителей.

Напомним, фанаты "Зенита", как и большинства других клубов Российской премьер-лиги, бойкотируют матчи, на которые пускают по Fan ID. Бойкот поддерживают и многие рядовые болельщики.

Бесплатные билеты на игру с "Химками", по информации ЗАКС.Ру, предлагали в родительских чатах, а также сотрудникам госучреждений. Оформить Fan ID горожан вторую неделю призывали чиновники и депутаты-единороссы. Спикер Заксобрания Александр Бельский объявил о получении Fan ID во вторник, 7 марта. По его словам, "паспорт болельщика" в МФЦ ему выдали быстро.