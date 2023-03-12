В Петербурге арестованный за хулиганство попытался вырвать табельное оружие у силовика

Житель Нижегородской области, получивший административный арест по статье о мелком хулиганстве, предпринял попытку выхватить табельное оружие у конвоира, который выводил его из камеры, информирует пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

"Злоумышленник напал на полицейского, когда его выводили из камеры, и попытался завладеть табельным оружием. Ему удалось выстрелить из пистолета, но пуля попала в потолок и никого не задела", - отчитались в пресс-службе главка.

Собственными усилиями сотрудник полиции сумел противостоять агрессору и обезвредить его. После всего произошедшего арестанта вернули в камеру. По факту инцидента начата внутриведомственная проверка.