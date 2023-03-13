ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 9:22

Кинолента "Навальный" получила "Оскар" как лучший документальный фильм

фото ЗакС политика Кинолента "Навальный" получила "Оскар" как лучший документальный фильм

Рассказывающая о жизни российского оппозиционера Алексея Навального кинолента "Навальный" получила американскую премию "Оскар" в номинации "Лучший документальный полнометражный фильм". На церемонии вручения статуэток присутствовали семья политика и члены его команды.

Со сцены выступила жена Навального Юлия.

"Алексей, я мечтаю о дне, когда ты станешь свободным. <...> Оставайся сильным, моя любовь", — высказалась она со сцены.

Во всех основных номинациях, включая лучший фильм, "Оскар" получила лента "Всё, везде и сразу" режиссеров Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта.

Режиссёром "Навального" является канадец Дэниэл Роэр. Произведение рассказывает об обстоятельствах тяжелого отравления оппозиционера, который в августе 2020 года почувствовал себя плохо в самолёте над Сибирью, после чего впал в кому. Немецкие врачи, к которым его удалось доставить, обнаружили в организме Навального следы боевых отравляющих веществ.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости13 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама