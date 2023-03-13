Обанкротившийся Головной завод в Обухово пустят с молотка за 1 миллиард рублей

В Северной столице признанный банкротом Головной завод в Обухово пустят с молотка при стартовой цене 1,13 млрд рублей, передаёт "Деловой Петербург".

Залоговым кредитором выступает ПАО "Банк Санкт—Петербург", который утвердил порядок, сроки реализации и условия продажи обозначенной недвижимости. Будущему покупателю достанутся все объекты, расположенные в Грузовом проезде, 13, на участках порядка 12 гектаров. Кроме того, новому владельцу достанется всё оборудование, находящееся на заводе.

Согласно условиям продажи, собственник будет поэтапно снижать начальную цену на 10%. Стоимость объекта снизится при отсутствии претендентов на его покупку. По версии экспертов, завод продадут за 750-800 млн рублей.