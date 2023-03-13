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Синоптик Колесов предупредил петербуржцев о гололедице из-за грядущего весеннего потепления

фото ЗакС политика Синоптик Колесов предупредил петербуржцев о гололедице из-за грядущего весеннего потепления

В Петербурге заканчивается "температурная" зима: по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни столбик термометра может показать в отдельных районах до +8 градусов тепла.

В течение первой половины марта в городе стабильно держалась холодная погода с минусовыми показателями. Подобная картина, сообщает синоптик Александр Колесов у себя в Telegram-канале, складывалась в 2018 и 2013 годах.

Начиная со вторника, 14 марта, город "потечёт", однако по ночам всё "подтёкшее" всё равно будет подмерзать.

"Еще один неблагоприятный момент в этот переходный период, пока солнце окончательно не подсушит асфальт, это гололедица на тротуарах в центре города. Днем при положительной температуре снег будет таять и течь, а ночью при отрицательной – замерзать", - констатировал Колесов.


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