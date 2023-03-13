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Новости 13:25

Петербуржец избежал колонии за избиение ребёнка и мужчины "не славянской" внешности

фото ЗакС политика Петербуржец избежал колонии за избиение ребёнка и мужчины "не славянской" внешности

Смольнинский райсуд Петербурга огласил приговор в отношении местного жителя Никиты Дьякова, который обвинялся по уголовным статьям о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК) и  умышленном причинении лёгкого вреда здоровью (пп. а,б ч. 2 ст. 115 УК).

Как сообщает объединённая пресс-служба городских судов, установлено, что в феврале прошлого года в саду "Сан Галли" петербуржец повздорил с двумя гражданами "не славянской" наружности, один из которых был несовершеннолетним. Из побуждений расовой ненависти он сначала распылил в их сторону некий аэрозольный баллон, после чего избил сначала мужчину, после чего ударил ребёнка. 

Как итог, суд наказал его полутора годами колонии общего режима. Несмотря на это его освободили в зале суда, зачтя время пребывания под стражей.


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