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В 2023 году КСП Петербурга проверит свыше 20 госорганизаций и 28 муниципалитетов

фото ЗакС политика В 2023 году КСП Петербурга проверит свыше 20 госорганизаций и 28 муниципалитетов

На протяжении 2023 году у Контрольно-счётной палаты Петербурга запланировано более 50 различных проверок. Так инспекторы изучат хозяйственную и финансовую деятельность в более 20 государственных учреждениях, а также 28 муниципалитетах.

В числе организаций, которые затронет ревизия, - Фонд капремонта Петербурга, ГУП "ТЭК", ООО "ПетербургГаз", ГУП "Продовольственный фонд".

По состоянию на 13 марта работа КСП ведётся в комитете по образованию. Все мероприятия должны завершиться в апреле.

Кроме того, деятельность инспекторов палаты происходит в Центре комплексного благоустройства, Госпитале для ветеранов войн, ТЮЗ им. Брянцева и других городских учреждениях.

Уже завтра, 14 марта, эксперты КСП приступят к проверке деятельности Мариинской больницы.

В перечне муниципалитетов, которые ожидает визит инспекторов, находятся МО Сенной округ, Гавань, Семёновский, Невская застава, Московская застава, Красненькая речка и другие.


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