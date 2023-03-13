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В течение нескольких дней в Петербурге по ночам будут разводиться два моста

фото ЗакС политика В течение нескольких дней в Петербурге по ночам будут разводиться два моста

Петербургское ГБУ "Мостотрест" уведомляет жителей города о продолжении проведения технологической разводки переправ по ночам. Информацию приводит пресс-служба ведомства в понедельник, 13 марта.

Так, в период с 2:20 до 5:10 в ночь на 14, 15 и 17 марта разведут мост Александра Невского. Специалисты будут тестировать техническое состояние переправы перед началом навигации.

В свою очередь разомкнёт свои пролёты и Биржевой мост, который будут обслуживать еженощно с 14 по 18 марта с 1:00 до 5:45. На переправе продолжатся работы по тестированию гидравлического привода.


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