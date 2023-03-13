В Госдуму поступили поправки к законам о гостайне и о порядке пересечения российской границы

Члены комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции внесли 13 марта на рассмотрение парламента поправки в законы "О государственной тайне" и "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию". Текст законопроекта опубликован в думской электронной базе.

Глава комитета Василий Пискарев связал необходимость внесения поправок с повышенным интересом зарубежных спецслужб к российским государственным секретам и осведомленным о них чиновникам. Депутат предположил, что внесенные поправки должны содействовать обеспечению госбезопасности и защите граждан от поползновений со стороны иностранных разведок.

Пискарев уточнил, что проект уточняет полномочия президента и правительства в вопросе определения порядка доступа должностных лиц к гостайне. "При наличии угроз безопасности может быть вынесено заключение о нецелесообразности доступа лица к сведениям, составляющим гостайну, по результатам проведения проверочных мероприятий", — приводит слова парламентария Telegram-канал возглавляемого им комитета.

По словам Пискарева, законопроект устанавливает возможность отказа в допуске к гостайне, если у гражданина или его близких родственников имеются банковские счета или недвижимость за рубежом. "Это поможет минимизировать риски оказания давления на наших секретоносителей со стороны недружественных государств", — прокомментировал он запрет.

В то же время законопроект оставляет допущенным к гостайне гражданам возможность временного выезда из России "при возникновении обстоятельств гуманитарного характера", в том числе в связи со смертью близких родственников или же для лечения.