Вишневский собрался жаловаться на качество работы сервисов на портале "Здоровье петербуржца"

Депутат Заксобрания Борис Вишневский заявил о подготовке обращения к вице-губернатору Станиславу Казарину по поводу возникающих ошибок в работе сервисов на портале "Здоровье петербуржца". Полученным ответом комитета по информатизации и связи на свой запрос по этой теме он остался недоволен, о чем написал в своем Telegram-канале.

Запрос Вишневского в комитет касался работоспособности сервиса по поиску льготных лекарств в городских аптеках на портале "Здоровье петербуржца" и на региональном сайте госуслуг. Также интерес парламентария вызвало качество работы сервиса по записи на прием к врачу. В ответ ему сообщили, что невозможность полноценного использования сервиса по поиску препаратов в январе была вызвана проводимой инвентаризацией остатков лекарств, а причиной временной невозможности записаться к врачу стал произошедший 1 февраля технический сбой, который теперь устранен.

Также в комитете сообщили депутату, что "информация о расписании врачей, наличии талонов, перечень врачебных специальностей предоставляется со стороны медицинской информационной системы, за работоспособность которой отвечает руководитель учреждения здравоохранения". Комитет по информатизации и связи такими вопросами не занимается, заявили Вишневскому.

В ответ парламентарий назвал "замечательной" сложившуюся ситуацию. "Один сервис — по поиску лекарств, — в январе не работал, на другом, — по записи на прием к врачу, — постоянно возникают проблемы. И только сегодня получил еще одно обращение — о неработоспособности того же портала для записи к детскому врачу", — написал он. "При этом КИС получает десятки миллиардов рублей из бюджета (34 миллиарда в 2023 году, но не только на медицинские сервисы, конечно) на то, чтобы все нормально работало", — продолжил он и заявил о подготовке обращения к Казарину в связи со сложившейся ситуацией.