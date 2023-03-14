В 2023 году Смольный приобретёт 105 новых автомобилей скорой помощи

В аппарате петербургского вице-губернатора Олега Эргашева, курирующего блок здравоохранения, известили в нынешнем году Смольный намерен приобрести 105 машин скорой помощи, в том числе 16 реанимобилей.

О том, как будет проходить обновление сферы скорой медицинской помощи (СМП), Эргашев говорил с главным специалистом по СМП Северо-Западного федерального округа и комитета по здравоохранению Северной столицы Александра Мирошниченко.

Чиновники отметили, что в городе продолжается модернизация службы СМП.

"В прошлом году за счёт бюджета Санкт-Петербурга было приобретено 102 новых автомобиля: 67 - для районных поликлиник и 35 – для городской станции скорой медицинской помощи. В этом году планируется закупить еще 105 автомобилей, в том числе 16 реанимобилей", - поделился планами Эргашев.

На данный момент в городе работают 79 подразделений СМП, в которых трудятся порядка полутора тысяч врачей, а также 3,5 тысячи фельдшеров и медсестёр-анестезистов и 2,5 тысячи водителей карет скорой помощи.

В течение прошлого года СМП в Петербурге выполнила свыше полутора миллионов заявок.

По завершению рабочей встречи Эргашев вручил Мирошниченко благодарственное письмо за многолетний труд и вклад в городскую сферу здравоохранения.