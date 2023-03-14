Музыканта Александра Розенбаума госпитализировали в Красноярске

Музыкального исполнителя Александра Розенбаума положили в больницу после концерта в Красноярске, информируют Telegram-каналы "112" и Baza. Причиной госпитализации, как утверждается, стал тромб в ноге.

Указывается, что после представления артист пожаловался на сильную боль в ноге, после чего ему вызвали скорую. Во время осмотра медики констатировали наличие тромба. В итоге Розенбауму провели операцию и сейчас он остаётся под постоянным наблюдением.

Концерт в Красноярске Розенбаум давал для сотрудников службы исполнения наказаний, поздравляя их с профессиональным праздником, отмечаемым 12 марта.