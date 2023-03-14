Петербургские коммунальщики перешли на усиленный режим работы из-за быстрого таяния снега

Коммунальные службы Петербурга работают в усиленном режиме ввиду пришедшей в город тёплой погоды, которая способствует активному таянию снега, передаёт пресс-служба Смольного.

Ранее в Северо-западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды известили, что в городе в течение ближайших нескольких дней установится плюсовая температура воздуха.

"В связи с резким потеплением и рисками локальных скоплений талой воды все коммунальные службы работают в усиленном режиме. Ранее всем профильным комитетам и районным администрациям было дано поручение подготовиться к интенсивному таянию снега", - отчитался петербургский градоначальник Александр Беглов.

Всем коммунальщикам также поручено проверить состояние ливнёвок, а подтаявший снег рекомендовано сбрасывать в канализационные колодцы.

Указывается, что городские предприятия готовы в оперативном режиме к любым нештатным ситуациям, связанным с оттепелью.