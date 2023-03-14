Беглов рассказал об отказе от продукции из недружественных стран в промышленности Петербурга

В Северной столице находятся предприятия, лаборатории и научные коллективы, которые могут с течением времени полностью заменить изготавливаемые в недружественных странах товары и материалы, известил в интервью ТАСС градоначальник Александр Беглов.

В то же время он признал, что "за год" полностью "освободиться" от продукции, производимой в недружественных государствах, невозможно. Для продолжения функционирования промышленного комплекса Петербурга следует наладить поставки с представителями дружественных России компаний.

"Следующий шаг — технические системы на собственной индустриальной базе. Этот этап сложнее и дольше. Необходим перевод на отечественные рельсы широкого круга производств. Мы только приступаем к формированию стопроцентно отечественных технических систем", — поделился Беглов.

В числе передовых направлений в развитии городской промышленности губернатор обозначил генетику и медицину в целом, искусственный интеллект, химию, инженерию, термоядерный синтез.

Добавим также, после того, как в отношении РФ были введены санкции, отечественный рынок покинули порядка 9% иностранных компаний.