В Кремле рассчитывают, что Путин проведёт "Прямую линию" в этом году

Президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков выразил надежду на то, что в этом году традиционная "Прямая линия" с Владимиром Путиным всё же состоится, передаёт 14 марта ТАСС.

Не исключается, что "Прямую линию" могут совместить с большой пресс-конференцией, отметил Песков, акцентировав внимание на том, что это "востребованные, популярные форматы". При этом конкретизировать какие-либо даты чиновник не стал.

Напомним, что в 2022 году "Прямой линии" с президентом РФ не было, невзирая на то, что Песков несколько раз заявлял обратное. К примеру, такой анонс был сделан в мае, однако уже в июне он сказал, что процесс состоится "чуть позже".