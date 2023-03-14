Муниципалы отправят жителей Шушар в воинскую часть

Местная администрация поселка Шушары планирует на день вывезти 45 жителей муниципалитета в воинскую часть для проведения патриотического мероприятия. Участникам предстоит выстроиться на плацу, выслушать офицеров, разобрать автомат Калашникова и попробовать обед в солдатской столовой.

"Один день в армии" запланирован в рамках серии военно-патриотических мероприятий. Конкурс на их проведении местная администрация объявила 13 марта. Из бюджета поселка организатору готовы заплатить 838 тысяч рублей.

Воинская часть, куда планируют отвезти подростков и других жителей Шушар, находится в городе Гатчина. Участников мероприятия разделят на команды и оденут в экипировку защитного цвета. Наиболее отличившиеся в стрельбе, а также разборке и сборке автомата команды получат грамоты.

Помимо "Одного дня в армии", местные власти планируют организовать еще два выезда на территорию военного подразделения в рамках мероприятия "К защите Родины". В рамках других военно-патриотических мероприятий муниципалитет намерен провести турнир по стрельбе и военно-тактическую игру "Балтийские юнги".