Госдума приняла в третьем чтении законопроект о лишении свободы сроком до 15 лет за "фейки" об участниках СВО

Депутаты Государственной думы РФ приняли в третьем чтении законопроект о "фейках" и дискредитации участников "добровольных формирований", а также военных, задействованных в специальной военной операции, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Инициатива предполагает до 15 лет колонии за распространение недостоверной информации об участниках СВО и до 7 лет за дискредитацию. За распространение заведомо ложных сведений о Вооружённых силах РФ, повлёкшее тяжкие последствия, будет грозить до 15 лет тюрьмы. Кроме того, закон вносит поправки в КоАП: штраф до 50 тысяч рублей за дискредитацию для физлиц и до 500 тысяч — для юрлиц.

"Все, кто сегодня, рискуя своей жизнью, обеспечивает безопасность страны и граждан, защищены от провокаций и лжи. Подобные действия недопустимы. Наказание негодяям грозит суровое — до 15 лет лишения свободы", — прокомментировал принятие законопроекта спикер Госдумы Вячеслав Володин.