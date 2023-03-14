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Новости 14:38

УК на Краснопутиловской предупредили об опасной наледи за несколько дней до травмирования девочки

фото ЗакС политика УК на Краснопутиловской предупредили об опасной наледи за несколько дней до травмирования девочки

Администрация Московского района уведомляла управляющую компанию дома на Краснопутиловской, 98, о ненадлежащем состоянии кровли за несколько дней до того, как наледь с крыши травмировала юную петербурженку, передаёт "Фонтанка".

Обозначенный дом находится в управлении ООО "Пулковская усадьба". О том, что на крыше находится опасная наледь, компанию уведомили в срочном порядке пару дней назад, указав на важность незамедлительной очистки крыши.

"Управляющая компания не приняла меры по очистке кровли. Жилищное агентство проводит очередную проверку кровель всех домов, находящихся в управлении ООО "Пулковская усадьба". В случае выявления нарушений информация о данных фактах будет передана в прокуратуру", — отчитались в райадминистрации.

Инцидент с падением куска наледи на восьмилетнюю девочку произошёл накануне, 13 марта. Ребёнка госпитализировали в удовлетворительном состоянии.

Происшествие находится на контроле Следственного комитета, проводящего собственную проверку.


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