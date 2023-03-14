УК на Краснопутиловской предупредили об опасной наледи за несколько дней до травмирования девочки

Администрация Московского района уведомляла управляющую компанию дома на Краснопутиловской, 98, о ненадлежащем состоянии кровли за несколько дней до того, как наледь с крыши травмировала юную петербурженку, передаёт "Фонтанка".

Обозначенный дом находится в управлении ООО "Пулковская усадьба". О том, что на крыше находится опасная наледь, компанию уведомили в срочном порядке пару дней назад, указав на важность незамедлительной очистки крыши.

"Управляющая компания не приняла меры по очистке кровли. Жилищное агентство проводит очередную проверку кровель всех домов, находящихся в управлении ООО "Пулковская усадьба". В случае выявления нарушений информация о данных фактах будет передана в прокуратуру", — отчитались в райадминистрации.

Инцидент с падением куска наледи на восьмилетнюю девочку произошёл накануне, 13 марта. Ребёнка госпитализировали в удовлетворительном состоянии.

Происшествие находится на контроле Следственного комитета, проводящего собственную проверку.