Осуждённому на 18 лет экс-замглавы УФСИН Мойсеенко продлили арест по новому делу

Городской суд Петербурга оставил в СИЗО осуждённого на 18 лет колонии бывшего заместителя главы регионального УФСИН Сергея Мойсеенко: в изоляторе ему предстоит провести ещё 15 суток по уголовному делу о присвоении или растрате в крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК). О ходе дела рассказали 14 марта в объединённой пресс-службе городских судов.

Кроме того, 10 февраля 2023 года Мойсеенко предъявили обвинение в окончательной редакции в рамках данного разбирательства. Мойсеенко против продления меры пресечения не возражал, ничего суду пояснять не стал.

Арест пролонгирован до 30 марта.

Напомним, как полагает следствие, в 2015-2016 году Мойсеенко вступил в преступный сговор с другим участником процесса по фамилии Кудрин. Вдвоём они решили растратить средства бюджета УФСИН. Путём оформления документов, подтверждавших поставку коммуникаторов и источников бесперебойного питания для одного из городских СИЗО, фигуранты получили 7,1 млн рублей. Оборудование при этом поставлено не было.

Некто Кудрин, по данным правоохранителей, находится в США. Его объявили в розыск.

В августе Ленинградский облсуд приговорил Мойсеенко к 15 годам колонии по делу об убийстве сотрудника ФСИН. По совокупности дел в колонии строгого режима Мойсеенко проведёт 18 лет, он лишён звания полковника внутренней службы.