"Новые люди" выступили против наказания за лайки в соцсетях

Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" подготовили законопроект о запрете наказания пользователей социальных сетей за поставленные ими лайки, сообщило 14 марта ТАСС со ссылкой на депутата Антона Ткачева.

Парламентарий заявил, что во фракции полагают неприемлемой ситуацию, когда россиян штрафуют за проявленные ими эмоции. "Невероятно, но факт: людей в России привлекают по статьям только за одно нажатие мышкой. Лайк не злостное планируемое преступление. Иногда люди ставят их даже случайно или не вчитываясь в текст поста", — развил свою мысль Ткачев.

Как известил депутат, "Новые люди" предложили внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым лайки в соцсетях не могут рассматриваться в качестве дискредитации армии или возбуждения ненависти. "Российскую армию нельзя дискредитировать лайком", — выразил мнение он.

Поправки уже готовы, их направят на рассмотрение правительства, отметил Ткачев.