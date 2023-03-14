Петербургские депутаты хотят доверить росгвардейцам охрану Пулково

Депутаты петербургского ЗакСа попросят правительство усилить охрану аэропорта Пулково силами Росгвардии, сообщила 14 марта пресс-служба городского парламента. Соответствующее обращение подготовит рабочая группа при комиссии по вопросам правопорядка и законности.

Как отмечается, инициатива была поддержана участниками заседания группы, в котором приняли участие депутаты, представители аэропорта, комитетов Смольного, МВД и иных структур. Поводом для рассмотрения инициативы стал произошедший в октябре 2022 года инцидент, когда житель Петербурга, сидя за рулем автомобиля, пробил ограждение и выехал к стоянке самолета.

Глава рабочей группы депутат Константин Чебыкин заявил, что для реализации инициативы следует внести аэропорт "в перечень объектов, подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации". По его словам, Росгвардия уже охраняет воздушные гавани Симферополя и городов Северо-Кавказского федерального округа, причем подобная практика "показала свою эффективность".

Силами Росгвардии предполагается усилить входную группу Пулково. За безопасность всей территории будут отвечать службы аэропорта совместно с резервными группами гвардейцев.