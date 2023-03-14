Песков: Завершение пандемии коронавируса не скажется на мерах эпидзащиты президента

Официальное завершение пандемии коронавируса не скажется на мерах эпидемической безопасности в отношении президента Владимира Путина, заявил журналистам 14 марта его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Представитель Кремля мотивировал это возможностью распространения других инфекций, помимо коронавируса.

"Прекращение пандемии не исключает опасность распространения разных инфекционных заболеваний, вирусных заболеваний", — цитирует Пескова РИА "Новости". Пресс-секретарь уточнил, что сотрудники Кремля и отвечающие за безопасность президента специалисты "исходят прежде всего из наших реалий".

Песков также сослался на ежедневно публикуемые статистические данные по заболеваемости коронавирусом. "И дальше для обеспечения безопасности президента будет делаться все, что необходимо", — заключил он.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус выразил надежду на завершение пандемии коронавируса в 2023 году.

Фото: kremlin.ru