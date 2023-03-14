Поляков высказался за создание на двух петербургских рынках зон с белорусскими товарами

Власти Петербурга выступили за создание торговых зон с белорусскими товарами на двух рынках Петербурга, сообщил 14 марта в своем Telegram-канале вице-губернатор Кирилл Поляков. Чиновник рассказал, что сделал соответствующее предложение на встрече с заместителем премьер-министра Белоруссии Леонидом Зайцем, посвященной развитию двустороннего сотрудничества.

"От имени правительства Санкт-Петербурга предложил в качестве пилотного проекта организовать на территории рынков "Хасанский" и "Кузнечный" торговые зоны на льготных условиях для реализации белорусской продукции", — известил по итогам встречи Поляков.

Также вице-губернатор пригласил белорусских производителей к участию в петербургских ярмарках. В целом, по его мнению, потенциал сотрудничества республики и Северной столицы велик, и потому стороны будут "и дальше усиливать промышленную кооперацию".

Фото: Telegram-канал Кирилла Полякова