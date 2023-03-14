В России снизилась заболеваемость ковидом, гриппом и ОРВИ

Заболеваемость коронавирусом в России за прошедшую неделю снизилась на 11,5 % относительно предыдущей недели, сообщил 14 марта Роспотребнадзор. В абсолютных цифрах речь идет о 80 тысячах пациентов, у которых чаще прочих выявлялись геноварианты штамма "омикрон".

Заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась еще сильнее, так что специалисты отметили на 19 % меньше случаев вирусных заболеванийи, чем до этого. Всего в стране было зафиксировано почти 760 тысяч случаев ОРВ или гриппа.

"Из числа других респираторных вирусов негриппозной этиологии лидирующими остаются РС-вирусы, риновирусы и сезонные коронавирусы", — отметили в Роспотребнадзоре. Что касается вирусов гриппа, то среди них преобладающими остаются вирусы группы B.