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Новости 17:59

В России снизилась заболеваемость ковидом, гриппом и ОРВИ

фото ЗакС политика В России снизилась заболеваемость ковидом, гриппом и ОРВИ

Заболеваемость коронавирусом в России за прошедшую неделю снизилась на 11,5 % относительно предыдущей недели, сообщил 14 марта Роспотребнадзор. В абсолютных цифрах речь идет о 80 тысячах пациентов, у которых чаще прочих выявлялись геноварианты штамма "омикрон".

Заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась еще сильнее, так что специалисты отметили на 19 % меньше случаев вирусных заболеванийи, чем до этого. Всего в стране было зафиксировано почти 760 тысяч случаев ОРВ или гриппа.

"Из числа других респираторных вирусов негриппозной этиологии лидирующими остаются РС-вирусы, риновирусы и сезонные коронавирусы", — отметили в Роспотребнадзоре. Что касается вирусов гриппа, то среди них преобладающими остаются вирусы группы B.


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