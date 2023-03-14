В России упростят процедуру признания военных пропавшими или погибшими

На рассмотрение Госдумы 14 марта поступил ряд поправок, упрощающих процедуру признания военнослужащих безвестно отсутствующими или же погибшими, сообщил один из соавторов проекта сенатор Андрей Турчак. Соответствующий вопрос он назвал "очень болезненным, но крайне важным для семей, попавших в подобную ситуацию".

"В условиях боевых действий подтвердить гибель человека стандартным путем непросто. Длительная и запутанная бюрократическая процедура может надолго оставить семьи погибших бойцов без выплат и прочих положенных мер соцподдержки", — написал в своем Telegram-канале Турчак.

Сенатор отметил, что действующие правила позволяют признать исчезнувшего военного мертвым лишь через два года после завершения боевых действий. Теперь же для этого потребуется лишь заявление командира, видевшего гибель бойца. В случае отсутствия свидетелей смерти процедура признания человека без вести пропавшим должна будет длиться не более полугода.

"После получения статуса пропавшего без вести члены семьи смогут инициировать процедуру признания бойца погибшим через суд", — сообщил Турчак и добавил, что действие правил будет распространяться на все случаи смертей и исчезновения военных с момента начала спецоперации 24 февраля прошлого года.