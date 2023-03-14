За год в Ленобласти почти миллион человек прошли диспансеризацию и профосмотры

В общей сложности почти миллион жителей Ленинградской области прошли в 2022 году диспансеризацию и профосмотры, сообщили 14 марта в региональной администрации. Результатом этого стало выявление различных заболеваний у пришедших на медосмотр.

Так, болезни системы кровообращения были обнаружены у более чем 32 тысяч человек, у 5,4 тысяч граждан нашли заболевания органов пищеварения, а еще у 4,3 тысяч — болезни органов дыхания. Кроме того, медики выявили почти три тысячи случаев сахарного диабета и 1,4 тысячи случаев онкологических заболеваний.

Комментируя результаты, губернатор региона Александр Дрозденко пообещал продолжить медосмотры во всех районах Ленобласти, заодно нарастив их объемы. Сами медосмотры выполняются во всех поликлиниках области, а также с помощью 66 мобильных медицинских комплексов, которые используются в отдаленных населенных пунктах.

Фото: Telegram-канал "Админка Ленобласти"