Сенаторы выступили за упрощение процедуры госзакупок

Группа сенаторов во главе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и депутат Максим Топилин внесли вечером 14 марта в Госдуму законопроект об упрощении процедуры государственных закупок в России. Текст документа доступен для ознакомления в электронной базе парламента.

Законопроект предусматривает повышение ценового порога, допускающего проведение электронного запроса котировок, с трех до 10 миллионов рублей при одновременном снятии ограничений на объем таких закупок. В случае с малыми закупками в электронной форме на электронных площадках ценовой порог предлагается повысить с трех до пяти миллионов рублей.

Как отмечают авторы проекта, предлагаемые меры направлены на "сокращение сроков закупок и повышение оперативности обеспечения государственных и муниципальных нужд за счет использования более простых закупочных процедур".

Также законотворцы предлагают установить проведение строительных закупок "под ключ" сроком до 1 января 2025 года. По их мнению, это позволит "более оперативно и эффективно осуществлять строительство различных объектов с полным циклом".

Согласно проекту, заказчики получат право заключать контракт со следующими после победителя участниками госзакупки, если договор с победителем был расторгнут по независящим от поставщика или же подрядчика и исполнителя обстоятельствам, препятствующим выполнению договоренностей. При этом победитель, с которым расторгнут контракт, не будет включаться в реестр недобросовестных поставщиков.