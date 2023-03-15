В Петербурге семиклассница умерла на уроке физкультуры

Учащейся 7-го класса школы на улице Фёдора Абрамова в Петербурге внезапно стало плохо на урок физкультуры, передаёт "Фонтанка". Приехавшая на место скорая спасти девочку не смогла.

Инцидент произошёл во время пробежки во вторник, 14 марта. Ребёнку неожиданно поплохело. Прибывшие в спортзал медики попытались провести реанимационные действия, однако девочку откачать не удалось.

По предварительной версии, у семиклассницы могли быть проблемы с сердцем, при этом медотвода у неё не было.

Дело поставлено на контроль Следственного комитета.

Тело девочки направлено в морг для выяснения причин её гибели.